Innovazione e sostenibilità, Banca Generali sottoscrive i PRI

– Banca Generali annuncia l’adesione ai Principles for Responsible Investments PRI promossi dalle Nazioni Unite, confermando l’impegno preso nel Piano Strategico, in linea con la propria vision, di puntare ad essere la prima Banca Private per valore del servizio, innovazione e sostenibilità.

I Principles for Responsible Investment PRI – spiega la nota – sono stati lanciati nel 2006 con l’intento di favorire la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali e far parte del network PRI consentirà a Banca Generali di partecipare ad una piattaforma unica di dialogo con le istituzioni e di collaborazione con i peers di settore.

“L’azione di Banca Generali volta ad integrare fattori ambientali, sociali e di governance nei processi di investimento è fondamentale per perseguire performance sostenibili nel tempo, ridurre il profilo di rischio dei portafogli e agire in linea con i principi di integrità e trasparenza. L’adesione ai PRI è un traguardo importante ma allo stesso tempo è anche un punto di partenza per implementare i prossimi passi della strategia di medio periodo” – ha dichiarato Carmelo Reale, Responsabile Area General Counsel and Sustainability.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Banca Generali come firmataria del PRI. Ora più che mai è fondamentale che gli investitori e le istituzioni si uniscano per lavorare verso obiettivi comuni, a beneficio delle persone e del pianeta. Non vediamo l’ora di lavorare al fianco di Banca Generali per realizzare questi obiettivi” ha aggiunto David Atkin, CEO di Principles for Responsible Investment.