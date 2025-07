Innovazione e salute: la nuova piattaforma contro le epidemie

Le malattie infettive emergenti rappresentano una crescente preoccupazione per la salute pubblica, soprattutto in un contesto caratterizzato dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione. Recentemente, è stato sviluppato un progetto finanziato dall’Unione Europea, denominato MOOD, volto a migliorare la sorveglianza e la risposta a queste minacce sanitarie.

MOOD ha creato una piattaforma digitale innovativa che integra l’intelligenza artificiale e analisi dei big data per monitorare e prevedere l’insorgenza di malattie. L’iniziativa punta a superare le limitazioni dei tradizionali sistemi di sorveglianza, che si basano principalmente su dati raccolti in modo passivo. Utilizzando dati provenienti da diverse fonti e algoritmi avanzati, la piattaforma può generare mappe di rischio dettagliate per malattie come l’encefalite da zecche e il virus del Nilo occidentale.

Un elemento distintivo di MOOD è l’integrazione di uno strumento chiamato PADI-web, che analizza automaticamente informazioni dai media online riguardo alle malattie, migliorando così la sorveglianza basata sugli eventi. Questa piattaforma è progettata per fornire ai professionisti della salute informazioni tempestive e pertinenti, rendendo le decisioni più informate e rapide.

Il progetto ha dimostrato il suo valore attraverso casi di studio specifici, in cui sono state analizzate malattie con diverse modalità di trasmissione e distribuzione geografica. I risultati ottenuti hanno sottolineato l’importanza di un’integrazione più efficace dei dati e di un approccio intersettoriale nella gestione delle emergenze sanitarie.

Infine, per garantire la sostenibilità della piattaforma, è stata creata un’associazione internazionale senza scopo di lucro, con l’obiettivo di promuovere la condivisione di dati e risorse anche dopo la conclusione del progetto.