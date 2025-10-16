Innovazione e Robotica a Maker Faire Roma 2023

Oggi i robot sono presenti in diverse attività, da sport e atletica a contesti lavorativi e sanitari. Negli ultimi anni, l’innovazione nel settore della robotica ha conosciuto un’importante accelerazione grazie all’introduzione delle intelligenze artificiali. Queste tecnologie hanno fornito nuovi strumenti ai ricercatori, incrementando il loro utilizzo in prodotti di consumo e sicurezza sul lavoro.

Maker Faire, la fiera d’innovazione organizzata da Innova Camera, si tiene presso il Gazometro Ostiense e offre un’importante piattaforma per esplorare le novità nel campo della tecnologia. Con centinaia di progetti esposti, l’edizione attuale presenta 380 stand. Alessandro Ranellucci, curatore dell’evento, evidenzia come la tecnologia possa rappresentare un’opportunità per migliorare la vita quotidiana e affrontare anche le sfide più grandi.

Un settore in particolare che ha visto un notevole sviluppo è quello delle protesi robotiche, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’elettromiografia. Le protesi moderne possono interpretare i segnali elettrici del sistema nervoso, ma la mancanza di feedback tattili rappresenta ancora una sfida. Fabrizio Taffoni dell’Università Campus Bio-Medico di Roma presenterà tre progetti di protesi pensati per persone amputate, cercando di migliorare l’integrazione tra il dispositivo e il corpo.

Maker Faire ospiterà anche innovazioni come l’“Esoscheletro Aptico Side”, progettato per la sicurezza degli operatori in ambienti rischiosi. Infine, la partecipazione delle scuole, con progetti provenienti da università e istituti, dimostra l’importanza dell’educazione tecnologica e dell’innovazione pratica. Gli studenti, ad esempio, hanno realizzato un braccio robotico per scopi riabilitativi, sottolineando l’importanza delle scienze STEM nel futuro dell’istruzione.