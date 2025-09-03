Innovazione e Inclusione al Padiglione Italia di Expo Osaka

Il progetto “Special Kids Future Concept Challenge Consortium – Docodemo Expo”, sostenuto dal Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka, ha ricevuto il prestigioso premio Expo Innovation Award dal Bureau International des Expositions (BIE). Questo progetto si distingue per l’uso di avatar robotici alimentati dall’intelligenza artificiale, consentendo ai bambini con gravi disabilità o malattie di vivere da remoto l’esperienza di Expo 2025.

Il BIE ha sottolineato il merito del Padiglione Italia per aver riconosciuto l’importanza di questa iniziativa, che è l’unica tra i Padiglioni Nazionali a collaborare con il progetto. Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento e ha evidenziato come “Docodemo Expo” rappresenti un modello di inclusione e accessibilità. Ha inoltre ribadito che il Padiglione Italia è un luogo privilegiato per promuovere innovazione e inclusione sociale attraverso l’uso della tecnologia.

Il progetto “Docodemo Expo” è frutto della collaborazione tra il neurologo pediatrico Shin Okazaki e Ai Toda, CEO di Tokotoko Earth. Grazie a questo innovativo programma, è possibile effettuare collegamenti tra il Padiglione Italia e i reparti pediatrici di numerosi ospedali, sia in Giappone che in Italia. L’iniziativa si allinea perfettamente con il tema di Expo, che punta a “disegnare la società del futuro per le nostre vite”, interpretato dal Padiglione Italia con l’idea che “l’arte rigenera la vita”.