Innovazione e IA nel ciclo di vita delle membrane impermeabili

L’innovazione tecnologica, in particolare attraverso la digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale, sta trasformando diversi settori, inclusa l’industria delle membrane impermeabilizzanti. Il prossimo convegno mira a illustrare come tali tecnologie possano efficacemente migliorare l’intero ciclo di vita di questi materiali.

L’evento si terrà il 7 novembre 2025, dalle 8:00 alle 14:00, presso la FERRARA EXPO di Ferrara, in Via della Fiera 11. Durante la giornata, esperti del settore presenteranno interventi mirati, partendo dalla composizione chimica e classificazione delle membrane per arrivare a soluzioni innovative basate sull’IA. Saranno descritte best practices per l’assessment iniziale, il monitoraggio dei risultati e la creazione automatizzata delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD).

Il convegno avrà una forte enfasi pratico, fornendo ai partecipanti strumenti utili per stimolare collaborazioni tra aziende, professionisti e centri di competenza. Sarà un’opportunità per analizzare come le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e i servizi specialistici possano facilitare il percorso verso una maggiore competitività e sostenibilità.

Tale incontro è destinato a imprenditori e professionisti del settore, interessati a esplorare le potenzialità delle tecnologie digitali e dell’IA come leve per migliorare l’efficienza aziendale.