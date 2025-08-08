Innovazione e IA: le sfide delle imprese aquilane nel 2024

Nel contesto attuale, l’innovazione tecnologica rappresenta una priorità per molte aziende italiane, in particolare nella provincia dell’Aquila. Un’indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, realizzata tra febbraio e aprile 2025, ha rivelato un crescente interesse verso l’Intelligenza Artificiale (IA) da parte delle imprese locali.

Secondo i risultati, l’11,5% delle aziende ha già implementato soluzioni di IA, mentre il 37,6% sta considerando di farlo in futuro. Le principali applicazioni riguardano l’analisi dei dati, marketing, ricerca e sviluppo, automazione dei processi e assistenza ai clienti. Nonostante ciò, il 43,7% delle imprese ha intrapreso iniziative per migliorare le proprie risorse umane, tra cui formazione interna e consulenze, con un focus limitato sulle assunzioni di profili specializzati.

Le principali difficoltà segnalate sono la carenza di competenze interne (36,7%) e la complessità tecnica nell’integrazione delle nuove tecnologie. Inoltre, il 67,8% delle aziende con necessità di personale ha incontrato difficoltà nel reperimento, specialmente in ambito tecnico e per competenze digitali avanzate.

Per affrontare queste sfide, l’84,1% delle imprese ha avviato contromisure, puntando sulla formazione interna e collaborazioni esterne, inclusi programmi con istituti formativi e università. Nel 2024, il 32,3% delle aziende ha adottato il lavoro agile, con un forte incremento rispetto al periodo pre-pandemico. Infine, il 28,1% delle imprese ha implementato contratti aziendali, con una maggiore diffusione nell’industria rispetto ai servizi.