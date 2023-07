Innovazione e giovani talenti per lo sviluppo dell'ecosistema innovazione

Dare spazio all’estro creativo e favorire la partecipazione dei giovani sono due elementi chiave che da sempre contraddistinguono il successo di ogni edizione del Giffoni Film Festival. In questo 53esimo appuntamento, a dialogare con i giovani del dream team del Giffoni Innovation Hub, anche il Presidente dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferrieri, che nell’intervento al Giffoni Next Generation 2023, evento collaterale del festival dedicato all’innovazione, ha commentato: “Siamo lieti come ANGI di aver potuto vivere questa meravigliosa esperienza all’interno di Giffoni e di aver potuto dialogare con i tanti giovani che ogni anno con successo si confrontano su numerosi progetti all’interno del Giffoni Innovation Hub. Il nostro più sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori, promotori e membri del team. Come ANGI abbiamo avviato una proficua collaborazione con gli amici di Giffoni già dallo scorso anno e stiamo già mettendo ottime basi per nuovi progetti futuri da sviluppare insieme. Unire il tema giovani, innovazione e competenze digitali sono alla base di un grande percorso di crescita. Punti fondamentali per un rilancio economico e sociale dell’Italia all’insegna della sostenibilità”.