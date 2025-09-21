Innovazione e Digitale: Il Futuro dell’Italia Tecnologica

Questa mattina, Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha partecipato alla giornata finale di Fenix, evento organizzato da Gioventù Nazionale (Fratelli d’Italia). Durante il suo intervento, ha messo in evidenza l’importanza dell’innovazione e della trasformazione digitale per il futuro dell’Italia, affrontando le opportunità e le sfide della rivoluzione digitale.

Ferrieri ha affermato che l’ANGI si impegna a essere un punto di riferimento per i giovani innovatori, favorendo il dialogo tra politica, territori e imprese per affrontare le sfide contemporanee. Ha illustrato il potenziale dell’innovazione nel migliorare i servizi pubblici, promuovere l’inclusività sociale e velocizzare la ricerca scientifica, evidenziando al contempo i rischi, come gli attacchi informatici che possono minacciare i sistemi critici. Ha sottolineato come la cybersicurezza rappresenti una nuova frontiera per la sovranità tecnologica.

Ferrieri ha descritto l’innovazione come una forza potente ma fragile, che necessita di investimenti strategici e di una visione a lungo termine per portare benefici collettivi. Ha evidenziato che il rating economico positivo del Paese dimostra la competenza dell’Italia, ma è fondamentale dare valore ai talenti dei giovani per guidare il cambiamento.

Un punto centrale del suo discorso è stato il ruolo dei giovani come protagonisti della nuova classe dirigente. Ha enfatizzato che devono essere visti non solo come beneficiari, ma come creatori di un futuro in cui la tecnologia serve alla cittadinanza. Infine, ha ribadito l’importanza di un dialogo continuo tra politica, territori e imprese per governare la rivoluzione tecnologica, insistendo sulla necessità di un’intelligenza artificiale che sia guidata da valori umani. L’intervento di Ferrieri ha ricevuto grande attenzione, rafforzando il ruolo di ANGI nell’innovazione responsabile e inclusiva.