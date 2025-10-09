19.4 C
Innovazione e Arte: Evento sull’Anno della Scienza a Singapore

Da StraNotizie
Per festeggiare l’Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica proclamato dall’UNESCO e in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 a Singapore, si è tenuto un evento che ha unito scienza, tecnologia, arte e diplomazia presso l’Ambasciata d’Italia a Singapore.

L’incontro è stato organizzato e moderato dall’addetto scientifico dell’Ambasciata, Nicola Bianchi. L’ambasciatore d’Italia, Dante Brandi, ha aperto l’evento sottolineando come Italia e Singapore abbiano sviluppato una cooperazione scientifica crescente, formalizzata per la prima volta nel 2016. Quest’anno è stato siglato un nuovo accordo importante, con il Primo Programma Esecutivo che pone la tecnologia quantistica come tema centrale di collaborazione.

Durante l’evento, Marco Scaioli di DZEAsia Pte Ltd ha presentato tecniche innovative di illuminazione a LED per il Gran Premio notturno, mentre BJ Han, CEO di SiliconBox, ha discusso le prospettive sui semiconduttori e sull’hardware quantistico, un ambito di grande investimento per entrambi i Paesi. Alessandro Luongo, ricercatore al Centre for Quantum Technologies, ha fornito un’analisi approfondita sui benefici e i rischi del calcolo quantistico.

Dal lato artistico, Ina Conradi-Chavez, artista e docente della Nanyang Technological University, ha esplorato come le idee quantistiche possano generare nuove forme di narrazione visiva, mentre Wan Kyn Chan ha riflettuto sull’estetica del quantistico, evidenziando la bellezza insita nella complessità. L’evento ha richiamato un pubblico di circa 80 persone ed è stato ufficialmente inserito nel calendario UNESCO per l’IYQ.

