Innovazione Digitale: Sicilia al Centro della Trasformazione

L’innovazione digitale rappresenta un tema cruciale per il futuro economico e sociale dell’Italia, specialmente nelle aree meno rappresentate. Recentemente, si è tenuto un importante incontro all’Università di Enna, volto a discutere le sfide e le opportunità legate alla digitalizzazione.

L’evento “Il digitale per un Paese più inclusivo e competitivo” ha visto una partecipazione significativa di esponenti del mondo produttivo, istituzionale e accademico, oltre a numerosi giovani universitari. L’On. Eliana Longi ha sottolineato l’attenzione che il Governo intende riservare alle aree interne, considerate spesso marginalizzate. Il Sottosegretario Alessio Butti ha aperto i lavori, evidenziando l’importanza strategica di sviluppare queste aree, affermando che “la sfida digitale parte da qui”. Durante l’incontro, esperti hanno discusso temi fondamentali come la digitalizzazione del patrimonio culturale, la telemedicina e la sicurezza dei dati. Longi ha concluso ribadendo che i territori possono diventare laboratori di innovazione e modelli di inclusione, promuovendo una visione equilibrata e partecipata dello sviluppo, in grado di rispondere alle reali esigenze delle comunità locali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.santannatoday.it