Innovazione digitale nelle scuole lucane: il caso Muro Lucano

L’Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano si distingue per il suo impegno nell’innovazione digitale e nella dematerializzazione. Recentemente, ha avviato un progetto di trasformazione tecnologica e organizzativa, mirato a creare una Pubblica Amministrazione scolastica efficiente e trasparente, al servizio dei cittadini.

Questo progetto sviluppato nell’ambito del PNRR, grazie al supporto della Regione Basilicata, si propone di ottimizzare i processi interni, semplificare la burocrazia e rendere i servizi scolastici più accessibili. Tale iniziativa è un’evoluzione di pratiche già sperimentate in precedenza dal dirigente scolastico, prof. Lucio Santosuosso, che ha continuato e ampliato il lavoro avviato negli altri istituti.

Attualmente, tutto il personale scolastico utilizza la firma digitale per la gestione di pratiche e documenti, eliminando l’uso della carta. Anche i contratti del personale sono sottoscritti elettronicamente. Questa tecnologia è applicata anche alla redazione digitale del Piano Educativo Individualizzato.

Tra i risultati ottenuti ci sono il rispetto delle normative relative alla digitalizzazione, come il Codice dell’Amministrazione Digitale. L’incremento delle competenze digitali è stato sostenuto da corsi di formazione rivolti a docenti e personale ATA, rendendo la scuola un laboratorio di innovazione.

Il dirigente ha anche sviluppato un software gratuito, “Gestione SHA-256”, che consente di controllare l’integrità dei documenti digitali, operando nel rispetto del GDPR e del Codice dell’Amministrazione Digitale. Inoltre, l’istituto offre alle famiglie la possibilità di ottenere SPID e firma digitale, riscontrando un grande interesse nelle prenotazioni per tali servizi.

Infine, il Consiglio d’Istituto ha approvato la creazione di una Rete Nazionale di Scuole per la Dematerializzazione, finalizzata a condividere esperienze e supportare la transizione digitale.

