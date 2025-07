Innovazione digitale in Toscana: risultati e prospettive future

Negli ultimi cinque anni, la Toscana ha compiuto significativi progressi nel campo della digitalizzazione, affermandosi come una delle regioni più avanzate in Italia. Grazie a investimenti superiori a 92 milioni di euro, la Regione ha implementato una serie di iniziative cruciali per promuovere l’innovazione digitale.

Nel 2022, è stata approvata la legge regionale sull’innovazione digitale, che raccoglie tutte le sfide affrontate dalla Toscana in un unico documento. Tra queste, l’attenzione al territorio e ai Comuni più isolati è stata centrale, sostenuta da progetti come “Toscana Diffusa”. La Regione ha dedicato circa 15 milioni di euro a bandi per la sicurezza informatica e per digitalizzare archivi cartacei, coinvolgendo 260 enti locali.

Innovazioni significative si sono verificate anche nella gestione dei servizi pubblici. Decine di migliaia di richieste di aiuto, come ristori per esondazioni e accesso a servizi scolastici, sono state elaborate in digitale, riducendo notevolmente i tempi per cittadini e professionisti. La sicurezza ha avuto un ruolo prioritario, con l’introduzione di app per il monitoraggio della presenza dei lavoratori nei cantieri.

La Regione ha aperto 169 Punti Digitale Facile, garantendo supporto a 108.000 cittadini e ha ampliato la rete della banda ultra larga, raggiungendo quasi 395.000 unità immobiliari, soprattutto nelle aree meno servite.

Inoltre, l’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate, come l’intelligenza artificiale, sta preparando la Toscana per future innovazioni. I dati raccolti dai vari enti vengono utilizzati anche per analisi territoriali approfondite, contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse pubbliche. La digitalizzazione, quindi, non è solo una questione di modernizzazione, ma una strategia per migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità.