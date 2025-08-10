36.9 C
Innovazione digitale in Toscana: accordo per la digitalizzazione

Da StraNotizie
Un nuovo accordo è stato formalizzato per promuovere l’innovazione digitale in Toscana, coinvolgendo l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs) e la Regione. Questo progetto mirerà alla digitalizzazione del patrimonio archivistico, con l’apporto dell’intelligenza artificiale.

La fase iniziale della sperimentazione prevede la digitalizzazione di circa 2.000 registri storici risalenti al periodo tra il 1970 e il 2000, documenti cruciali per il controllo degli atti da parte degli organi regionali. Questa iniziativa si propone di sviluppare competenze che potranno essere trasferite ad altri enti pubblici sia a livello regionale che nazionale, contribuendo a un programma più ampio di digitalizzazione e dematerializzazione.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore ai sistemi informativi, Stefano Ciuoffo, hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione nel contesto della trasformazione digitale della regione, evidenziando la rilevanza delle tecnologie intelligenti per migliorare i servizi e garantire trasparenza amministrativa.

L’accordo, che arriva in un momento cruciale con le elezioni regionali in vista, si sta configurando come un passo fondamentale per rendere più accessibili e fruibili i documenti storici, soddisfacendo così esigenze di trasparenza e efficienza nella pubblicazione degli atti.

