Sono 16 le città capoluogo leader dell’innovazione digitale in Italia, tra cui Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Prato, Rimini, Roma Capitale, Siena, Torino, Trento e Venezia. Appena sotto si collocano altri 30 comuni altamente digitalizzati, tra cui Latina, e 46 di livello intermedio, sempre tra cui Latina, in una classifica che vede crescere i punteggi medi dell’innovazione delle città italiane.

La quattordicesima edizione di ICity Rank, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni Capoluogo realizzata da FPA, ha presentato questi dati in occasione di Forum Pa Città 2025. La ricerca ha valutato l’effettiva fruibilità online dei servizi, come ad esempio l’iscrizione alla mensa scolastica, le dichiarazioni Imu e Tari. Le soluzioni tecnologiche per rendere potenzialmente fruibili online i servizi sono disponibili pressoché in tutti i capoluoghi.

Per quanto riguarda Latina, il livello dell’effettiva fruibilità online dei servizi è buono, in 20esima posizione in Italia. Tuttavia, nell’indice “Comuni Aperti”, Latina è 99esima con soli 34 punti su 100, mentre nell’indice delle Città connesse è 81esima. L’indice “Comuni Aperti” è una media pesata di 17 indicatori, tra cui social, open data e dati georeferenziati, e App municipali. L’indice delle Città connesse è invece una media pesata di 5 indicatori, tra cui rete pubblica wifi, cablatura, tecnologie IoT e infomobilità.