Da StraNotizie
Innovazione digitale in Italia: Intellica trasforma il sociale

Intellica è una piattaforma innovativa per la stimolazione cognitiva, sviluppata nel terzo settore dalla cooperativa sociale COOSS. Questa iniziativa ha avuto origine all’interno di COOSS, con sede ad Ancona, e ha recentemente ampliato la sua attività spostandosi al MIND Innovation District di Milano, dove ha partecipato al progetto “Technology for Health and Social Challenges”, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Il progetto mira a coinvolgere studenti di ingegneria biomedica e gestionale nello sviluppo di prototipi utili per il Terzo Settore, affrontando sfide sociali attraverso la tecnologia. Intellica è progettata per potenziare le competenze residue e rallentare la perdita funzionale in persone con diverse patologie, come l’autismo e le demenze. Attraverso questo strumento digitale, è possibile personalizzare le attività in base ai bisogni di ciascun utente, monitorando nel tempo le loro performance.

Attualmente, la piattaforma è utilizzata da oltre 800 utenti in diverse regioni e ha formato più di 460 operatori. Essa trova applicazione in strutture per disabilità, servizi educativi per l’infanzia e residenze per anziani, oltre ad essere utilizzata anche da famiglie a casa.

Nel contesto del progetto con il Politecnico, alcune studentesse hanno collaborato con il team di Intellica nelle strutture di COOSS, raccogliendo dati e feedback per sviluppare un prototipo basato su intelligenza artificiale. Questo prototipo promette di migliorare l’efficacia della stimolazione cognitiva, automatizzando la creazione di piani personalizzati. La cooperativa ha espresso entusiasmo per gli sviluppi futuri, evidenziando come il contributo degli studenti rappresenti un passo significativo verso un’implementazione più avanzata della piattaforma.

