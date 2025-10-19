Innovazione digitale in Italia: il modello Danieli nel mondo

Danieli & C. Officine Meccaniche è un’importante realtà dell’industria italiana, riconosciuta a livello globale per la progettazione e costruzione di macchine e impianti per la produzione dell’acciaio. Con sede in provincia di Udine, opera in circa 30 Paesi, conta oltre 10.000 dipendenti e raggiunge un fatturato superiore ai 4 miliardi di euro. L’azienda è un esempio di integrazione tra know-how industriale, innovazione tecnologica e cultura digitale grazie alla leadership del management, tra cui Massimiliano Cappa, Group Chief Information Officer.

Per Danieli, la trasformazione digitale è cruciale per lo sviluppo aziendale, in quanto facilita l’integrazione di processi, persone e tecnologia. Cappa sottolinea che l’innovazione digitale può generare valore sostenibile solo se è accompagnata da formazione continua e gestione del cambiamento. La digitalizzazione non deve essere vista solo come tecnologia, ma come un cambiamento strategico che valorizza le competenze dei team IT e prepara l’azienda per le sfide future.

Il team IT di Danieli è composto da 137 professionisti e opera prevalentemente dall’Italia, con basi anche in Asia, Stati Uniti e Brasile. Circa il 20% del budget IT è destinato alla trasformazione digitale, superando significativamente il benchmark del settore. Gli investimenti in strumenti digitali sono accompagnati da una cultura organizzativa che promuove imprenditorialità e collaborazione, rendendo l’IT un catalizzatore per l’innovazione.

L’integrazione di AI generativa e sistemi di sicurezza è fondamentale per l’azienda, che ha sviluppato assistenti virtuali e chatbot per gestire la conoscenza in modo sicuro. La formazione e la consapevolezza dei dipendenti sono essenziali per proteggere dati e asset. Danieli utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per analizzare flussi digitali e migliorare la sicurezza. La trasformazione culturale è vista come un’alleata nel processo di cambiamento, con le competenze interne che giocano un ruolo chiave nel successo dell’azienda.