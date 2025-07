Innovazione digitale e green economy: opportunità per i Comuni

L’innovazione digitale e la green economy stanno assumendo un ruolo cruciale nella modernizzazione dei servizi pubblici e nello sviluppo sostenibile delle comunità. Mercoledì 9 luglio, alle ore 16, il Comune di Cupello ospiterà un seminario dedicato a queste tematiche nella sala consiliare, organizzato dal Consorzio Civeta in collaborazione con Uncem e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’evento parteciperanno numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui la sindaca di Cupello, Graziana Di Florio, il presidente del Civeta, Giuseppe Silvestri, e i vertici nazionali e regionali di Uncem. Il seminario è rivolto a sindaci, amministratori locali, tecnici, professionisti, studenti e docenti universitari.

I relatori evidenziano l’importanza di un progetto di Green Community attivato dal Consorzio, che ha ricevuto finanziamenti dal Pnrr, consentendo a tutti i Comuni abruzzesi di accedere a voucher per la digitalizzazione. Secondo il presidente di Uncem, Marco Bussone, è essenziale integrare le dimensioni green e smart nello sviluppo locale: “I progetti devono essere letti in sinergia per trasformare i territori e migliorare i servizi attraverso un approccio comunitario”.

L’importanza della collaborazione tra i Comuni è sottolineata dal vicepresidente di Uncem, Luigi Fasciani, che mette in luce come l’unione tra le amministrazioni possa generare maggiori opportunità e resilienza. Lorenzo Berardinetti, presidente di Uncem Abruzzo, conclude ribadendo la necessità di un dialogo costante tra istituzioni e cittadini, affinché l’innovazione digitale diventi parte integrante della nuova governance locale.