Innovazione digitale e ambientale: 4 miliardi per le imprese italiane

Da stranotizie
Innovazione digitale e ambientale: 4 miliardi per le imprese italiane

Le imprese italiane avranno l’opportunità di investire in innovazione digitale e sostenibilità ambientale grazie a un fondo di quattro miliardi di euro, previsto per il 2026. Questa iniziativa è stata annunciata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un’intervista a Tgcom24, in relazione alla nuova legge di Bilancio approvata dal governo.

Urso ha spiegato che il programma mira a affrontare la duplice transizione verso il digitale e l’ambiente, incentivando la gestione di impianti fotovoltaici. Questi impianti aiuteranno a ridurre i consumi energetici e a promuovere l’autoconsumo nelle industrie. Il ministro ha anche sottolineato che questa misura rappresenta un passo importante per liberare il settore dalle restrizioni ideologiche imposte dalla Commissione europea.

