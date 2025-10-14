Innovazione AI nella stampa: il futuro a Bari con HP

L’intelligenza artificiale continua a trasformare vari settori e ora si introduce anche nelle workstation e nei plotter, promettendo di migliorare la qualità delle stampe e semplificare il lavoro. Questa innovazione si riflette nel processo di elaborazione e stampa per i professionisti nel campo della progettazione e del design.

Le nuove tecnologie saranno presentate al SAIE di Bari, fiera dedicata alle costruzioni e design, in programma dal 22 al 25 ottobre, grazie a Plotter HP Italia. Le soluzioni dotate di intelligenza artificiale hanno l’obiettivo di semplificare i flussi di lavoro in disegno tecnico, architettura e ingegneria. I recenti plotter HP eliminano problemi comuni come configurazioni iniziali complicate e gestione dei documenti, grazie a un sistema intelligente che si adatta alle esigenze degli utenti.

Questi plotter ottimizzano automaticamente i parametri di stampa, riducendo sprechi e migliorando la qualità finale. HP introduce anche workstation con unità di elaborazione neurale (NPU) che integrano funzionalità di intelligenza artificiale, permettendo di ottimizzare i flussi di lavoro in tempo reale e accelerare operazioni complesse come CAD o simulazioni.

Queste innovazioni rappresentano un passo significativo per architetti, ingegneri e designer, traducendosi in una riduzione dei tempi di produzione e un miglioramento dell’efficienza operativa. Plotter HP Italia presenterà novità come l’HP DesignJet e HP Z Workstation al SAIE, strumenti ideali per chi lavora nel settore tecnico e cerca prestazioni elevate e precisione.

Inoltre, saranno offerti sopralluoghi gratuiti per analizzare i flussi di lavoro esistenti e suggerire configurazioni personalizzate.