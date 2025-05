Inno d’Italia a Venezia: Turbolenze tra Costi e Tradizione

Un’iniziativa commemorativa per la Festa della Repubblica, che prevedeva la registrazione dell’Inno d’Italia con l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice in Piazza San Marco a Venezia, si è trasformata in un caso controverso. La proposta, sostenuta dall’Anfols e dal ministero della Cultura, che aveva stanziato 40mila euro, avrebbe dovuto concludersi il 2 giugno su RaiUno. Tuttavia, le richieste economiche avanzate dai sindacati locali sono state elevate a circa 54.000 euro, tra cui 44.000 per le partecipazioni e altri 10.000 per costi logistici. Queste cifre hanno suscitato preoccupazioni all’interno della stessa Fondazione La Fenice.

Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha tentato di risolvere la situazione proponendo l’esclusione del Coro, ma questa opzione è stata rifiutata. Parallelamente, il tenore Vittorio Grigolo e il direttore dell’Orchestra, Daniele Callegari, si sono offerti di partecipare gratuitamente. Inoltre, le dichiarazioni di politici e operatori del settore hanno acceso il dibattito sul valore simbolico dell’iniziativa rispetto alle rivendicazioni sindacali.

Marco Trentin, segretario provinciale Fials, ha sottolineato l’importanza del rispetto dei contratti, mentre il sovrintendente Colabianchi si è detto dispiaciuto per l’impossibilità di coinvolgere il Coro. Critiche sono arrivate anche da figure come Federico Mollicone e Enrico Castiglione, che hanno lamentato la richiesta di compensi per l’esecuzione dell’Inno. Luana Zanella ha proposto che il sovrintendente prenda l’iniziativa per risolvere la situazione, sottolineando la necessità di fondi sufficienti per eventi di tale rilevanza culturale.

