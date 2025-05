Inno del Coro della Fenice: Grigolo si offre gratis!

Il tenore Vittorio Grigolo ha espresso dispiacere per la decisione dei sindacati del Teatro La Fenice di non registrare l’Inno d’Italia durante la celebrazione del 2 giugno, proposta che prevedeva la partecipazione dell’orchestra e del coro da Piazza San Marco su RaiUno. Grigolo, che si è offerto di cantare gratuitamente, ha sottolineato l’importanza di questa data per il Paese, definendola un momento significativo per l’unità nazionale.

Ha evidenziato le difficoltà del Sovrintendente Colabianchi, esortando all’uso della diplomazia per trovare un accordo. Grigolo ha avuto una notevole esecuzione dell’Inno di Mameli durante il periodo del Covid, rilevando l’orgoglio che prova per il canto italiano, riconosciuto anche come patrimonio dell’UNESCO.

Nonostante la sua volontà di partecipare, ha riconosciuto di essere un privilegiato, non vincolato da contratti sindacali, e ha espresso la speranza che possa essere avviata una trattativa per risolvere la situazione. Ha inoltre elogiato le professionalità del coro, affermando che la loro assenza sarebbe paragonabile a giocare in casa senza la squadra locale. Grigolo ha concluso auspicando che si possa trovare una soluzione per valorizzare il talento del Coro del Teatro La Fenice.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com