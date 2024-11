“INNESTO”: Un viaggio nell’arte contemporanea a Pennabilli

Venerdì 20 dicembre, nel centro storico di Pennabilli, si inaugurerà “Innesto”, una mostra che esplora la contaminazione culturale attraverso diversi linguaggi artistici. Organizzata da Placebo Collective, la mostra si svolgerà presso l’antico Palazzo del Bargello e sarà aperta al pubblico fino al 5 gennaio 2025. L’inaugurazione, prevista per le ore 19, sarà caratterizzata da un buffet speciale a cura del ristorante Il Piastrino, offerto da Placebo Collective, e da una sessione musicale dal vivo.

“Innesto” è un progetto che unisce scultura, fotografia, video e installazioni, offrendo un percorso espositivo che invita il pubblico a riflettere sul potere trasformativo dell’arte. Concepite come un incontro di stili e tradizioni, le opere in mostra stimolano nuove riflessioni sulla contaminazione culturale e artistica. Placebo Collective ha creato questo progetto per dare voce a esperienze diverse e per generare un’esperienza coinvolgente che mescola innovazione e tradizione.

I protagonisti di “Innesto” sono giovani artisti emergenti: Emanuele Fasciani, Linda Cavalli & Alberta Corsucci, Alexa Ganzerla e Martina Savioli. Le loro opere, che includono fotografie, ritratti e sculture, raccontano il tema dell’innesto culturale, portando in un borgo storico la freschezza e la creatività della nuova generazione di artisti italiani. La mostra si propone di insinuarsi e trasformare il concetto di arte contemporanea nel territorio della Valmarecchia, invitando i visitatori a esplorare nuove connessioni tra la cultura contemporanea e le radici storiche del luogo.

“Innesto” rappresenta quindi un’importante occasione di riflessione e dialogo artistico, dove le forme d’arte si intrecciano e si arricchiscono reciprocamente, creando un ambiente stimolante e aperto all’interpretazione. Il progetto si propone di far emergere voci diverse, attraverso un’esposizione che non solo mostra opere, ma che invita anche a una revisione del concetto di arte nel contesto attuale.

L’appuntamento del 20 dicembre segnerà l’inizio di un’esperienza culturale significativa, che mira a connettere artisti e pubblico, generando un dialogo continuo sulla bellezza della contaminazione culturale attraverso l’arte.