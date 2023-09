INNERSY Mutande Donna Cotone Slip a Vita Media Intimo Sportivo Culotte Elasticizzato Pacco da 6

Dal marchio

Benvenuti nella famiglia di Innersy!

INNERSY è stata fondata nel 2002 ed è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di mutande, maglia termica e altre basi familiari.

Ci preoccupiamo dei veri sentimenti di ogni cliente e li consideriamo come una chiave per il successo. Dopo il campionamento multiplo, test di usura multi-persona, facendo meglio ai prodotti continuamente, per garantire che siano esattamente ciò che i clienti vogliono

Donna

Ragazza Adolescente

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22,3 x 16,2 x 5 cm; 260 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 agosto 2022

Produttore ‏ : ‎ INNERSY

ASIN ‏ : ‎ B0BBT827Y9

Categoria ‏ : ‎ Donna

INTIMO COMODO: I nostri slip donna cotone coprono tutta la tua schiena, non sali o scendi, non zeppe, non hai più bisogno di regolazioni. Queste mutande donna cotone vita media hanno aperture per le gambe morbide, non si legano, non mordono le cosce, abbastanza elastiche da consentire un’elevata mobilità in qualsiasi direzione. Bello da indossare come mutande sportive

MATERIALI TRASPIRANTI: Innersy mutande donna in cotone 95% cotone 5% elastan, cavallo a doppio strato in 100% cotone. Morbido, confortevole, traspirante e resistente

Sportivo

MUTANDINE A VITA MEDIA SENZA TAG: Innersy mutande donna confortevoli non hanno etichette attaccate sulla cucitura, dì addio alle etichette graffianti, non preoccuparti che appaia un buco sugli slip quando tagli l’etichetta. L’etichetta stampata cadrà dopo diversi lavaggi

SLIP FACILI DA CURA: Sebbene le nostre slip donna cotone vita media siano luminose e multicolori, possono sopravvivere dopo il lavaggio in lavatrice e l’asciugatrice, mantenere bene il colore e la forma

IDEA REGALO: Pacco da 6 culotte donna cotton piegate ordinatamente in una borsa riutilizzabile con cerniera in colori assortiti, vita a contrasto, nero, bianco, multicolore, beige, blu, grigio, rosa, marrone…Queste mutande confortevoli sono ottimi regali per tua moglie o la tua ragazza a Natale, Capodanno e San Valentino

25,99€