‘Innamòrati di te’, progetto di Codere Italia contro la violenza sulle donne

Le violenze e le discriminazioni, che ledono la dignità personale, creano un ambiente intimidatorio e generano malessere tra le vittime. È fondamentale segnalare tali atti alla Consigliera di Parità per ricevere supporto. Antonella Pappadà, Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, sottolinea l’importanza di valorizzare il proprio talento e di non rimanere in silenzio. La Consigliera è incaricata di contrastare la discriminazione di genere, offrendo sostegno gratuito a chi ne è vittima sul lavoro.

Donatella Bertolone, vicepresidente del Gruppo Donne Imprenditrici Fipe/Confcommercio, evidenzia la necessità di combattere la violenza di genere, enfatizzando che le donne non sono solo vittime, ma anche protagoniste nel lavoro e nell’imprenditoria. Iniziative come #SicurezzaVera mirano a sensibilizzare la società sulla creazione di ambienti sicuri, specialmente nei luoghi di intrattenimento. Secondo dati del Centro Antiviolenza Renata Fonte di Lecce, nel 2024 si sono rivolte al servizio 174 donne, principalmente nella fascia di età 30-39 anni. Molte non denunciano per paura o mancanza di fiducia nelle istituzioni.

Maria Luisa Toto, presidente dell’Associazione Donne Insieme, spiega la difficoltà per una donna di uscire da relazioni violente. La violenza di genere è un fenomeno radicato e non solo privato, richiedendo una rete di supporto. Eventi e spettacoli, come “Eva non è ancora nata”, trattano il tema della violenza di genere, mentre iniziative come l’installazione di panchine rosse a Lecce ricordano le vittime. Codere Italia sostiene l’impegno nella sensibilizzazione, continuando a promuovere incontri e informazione sul tema.