Inizio il 13 maggio” Il nuovo annuncio di Eleonora Giorgi sulla malattia: “Cosa devo fare ora

Qualche tempo fa la bravissima attrice Eleonora Giorgi ha comunicato di aver contratto una forma di cancro piuttosto invasiva al pancreas. La donna ha quindi detto come intenda far di tutto per contrastare questa malattia, motivo per cui a breve ricomincerà le sessioni di chemioterapia.

Eleonora Giorgi

Ecco che cosa ha raccontato in merito ai suoi progetti futuri.

Eleonora Giorgi e la scoperta del tumore al pancreas

Qualche tempo fa l’interprete italiana Eleonora Giorgi ha scoperto di essere affetta da una malattia piuttosto subdola che spesso risulta essere incurabile. Ci riferiamo ad una forma tumorale molto aggressiva che attacca il pancreas, organo fondamentale per la vita.

Eleonora Giorgi

Nonostante la drammaticità di questa notizia, la donna ha deciso di combattere con tutte le sue forze, motivo per cui diverse settimane fa si è sottoposta ad un intervento chirurgico molto importante. Questo ovviamente non basta per guarire, in quanto servono delle sedute di chemioterapia, al fine di scongiurare la progressione della patologia.

Dopo l’operazione l’attrice è stata dimessa e dopo qualche tempo è tornata a farsi vedere in pubblico ma anche sui social. Eleonora ha parlato dell’intervento come di una seconda rinascita, un’operazione eseguita in maniera magistrale che sicuramente le offrirà una valida prospettiva di vita.

Le parole dell’attrice in merito alla chemioterapia

Credits: Amo gli italiani

Questo tipo di malattie richiedono degli interventi mirati, ma anche dei trattamenti piuttosto lunghi ed invasivi per essere scongiurate in maniera definitiva. Proprio per questa ragione Eleonora Giorgi si è già sottoposta a qualche ciclo di chemioterapia, anche se poi ha deciso di interrompere le cure per dedicarsi ad altri progetti.

I suoi figli Andrea e Paolo convoleranno infatti a nozze nei prossimi mesi e lei vuole essere nel top della forma per questo importantissimo evento. L’attrice ha però fatto sapere che riprenderà la chemioterapia e tutte le cure del caso molto breve. Eleonora, Paolo e Clizia Ora riprenderò a fare la chemioterapia e non smetterò di combattere. All’inizio non volevo farmi operare, pensavo che il corso della mia vita fosse finito. Non mi andava che il mio nipotino mi ricordasse emaciata e smunta come un cadavere. Dopo l’intervento è come se fossi rinata una seconda volta. Farò un nuovo ciclo di chemio per scongiurare la possibilità che il semino tumorale sia schizzato chissà dove e attecchisca altrove. Inizio il 13 Maggio e terminerò a fine Giugno a ridosso del matrimonio di Paolo e Clizia.

La Giorgi è quindi molto positiva e siamo sicuri che riuscirà a scongiurare questo brutto male prima che lo stesso si possa ripresentare. Del resto la donna può contare sulla presenza di tutti i suoi familiari, i quali la ricoprono di attenzioni e di cure.