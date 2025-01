Inizio del Processo a Daniela Santanchè: Date e Rischi per la Ministra del Turismo

La prima udienza del processo a carico di Daniela Santanchè, ministra del Turismo, è stata fissata per il 20 marzo 2025. Santanchè è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio relativo alla sua società editoriale, Visibilia, dopo un’indagine su presunti irregolarità dal 2016 al 2022. In caso di condanna, la pena prevista va da 3 a 8 anni. Nonostante l’accusa, la ministra si è dichiarata serena, affermando di essere più preoccupata per le conseguenze politiche che per quelle giudiziarie. “Me lo aspettavo, ma sono tranquillissima”, ha dichiarato, aggiungendo che Visibilia non è fallita e continua a operare nel mercato.

Insieme a Santanchè, altre 15 persone sono state rinviate a giudizio, tra cui Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, il suo compagno. Inoltre, è ancora aperta un’indagine per concorso in bancarotta legata a Ki Group srl, di cui Santanchè è stata legale rappresentante tra il 2019 e il 2021. Questo gruppo gestiva aziende nel settore biologico e cosmetico e ha registrato un passivo di oltre 8,6 milioni di euro. La società Bioera, ultima del gruppo, è stata dichiarata fallita il 4 dicembre 2024.

La reazione politica a questa situazione è stata intensa. Rappresentanti delle opposizioni, come il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, hanno chiesto le dimissioni della ministra, ritenendo indispensabile per il rispetto delle istituzioni. Conte ha sottolineato come siano state già presentate mozioni per richiedere tali dimissioni. Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha criticato la premier Giorgia Meloni per la sua apparente difesa della ministra, contraddicendo il suo comportamento passato quando era all’opposizione.

In un ipotetico scenario di sostituzione di Santanchè, è emerso il nome di Gianluca Caramanna, considerato un “uomo del turismo” nel partito di Fratelli d’Italia. Tuttavia, attualmente non sono previsti rimpasti nel governo e il ministero rimarrà probabilmente sotto il controllo di Fratelli d’Italia. La situazione di Santanchè continua a catalizzare l’attenzione politica, evidenziando tensioni e divisioni all’interno dell’attuale governo.