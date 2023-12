Inizierà un nuova Era. Grazie a Plutone che torna in Acquario (l’ultima volta è stata nel 1776, all’epoca della guerra d’indipendenza americana) e che successivamente passa a Gemelli il 24 maggio, il 2024 si configura come un anno pieno di spinte rinnovative ed energia. Branko Vatovec ha interpretato le stelle. Segni di fuoco 🔥 questa prima puntata è per voi.