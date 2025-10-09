Iniziative per cani a Viterbo: adozioni e socialità coinvolgente

Alcune nuove iniziative dedicate agli animali sono state presentate a Viterbo, sottolineando che il canile deve essere un luogo di transito per garantire il benessere e la socializzazione dei cani. L’associazione Amici Animali e la cooperativa sociale Sirio, con il patrocinio del Comune, hanno organizzato programmi che si svolgeranno sia nel canile che in altri spazi.

Durante la conferenza, hanno partecipato diverse figure istituzionali, tra cui la sindaca Chiara Frontini, che ha evidenziato il progresso fatto per trasformare il canile di Bagnaia. L’assessore al benessere degli animali, Elena Angiani, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare la popolazione sui segnali comunicativi dei cani, promuovendo adozioni consapevoli.

Francesco Buzzi, consigliere comunale, ha affermato che l’associazione sta combattendo il randagismo, citando l’apertura di una colonia felina a Bagnaia, gestita dall’associazione. Paola Viglino, presidente di Amici Animali, ha riportato che in dieci mesi sono stati adottati 50 cani e ha ribadito che il canile deve offrire opportunità di socialità e dignità per gli animali.

Maria Simoncini, presidente della cooperativa Sirio, ha spiegato come le attività promuovano l’integrazione tra operatori e volontari, inclusi ragazzi con disabilità. L’educatrice cinofila Fulvia Leoncini ha evidenziato l’importanza di coinvolgere persone di tutte le età, affinché i cani possano interagire con diverse persone.

Infine, sono stati annunciati corsi per volontari nei giorni 11, 18 e 25 ottobre al Canile Comunale. Maggiori dettagli sugli eventi possono essere trovati sul sito di Amici Animali.