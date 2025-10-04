Iniziative di Salute Mentale e Vista a Duino Aurisina

Calendario Solidale “Cani e Amicizia”: Realizzato in collaborazione con la Sezione Cinofili della Polizia di Stato e il CEO di Malchina, questo calendario presenta dodici immagini che mostrano la relazione tra i giovani ospiti e i cani da soccorso. Il ricavato sarà destinato al Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, specializzato nell’addestramento e nelle donazioni gratuite di cani guida a persone non vedenti.