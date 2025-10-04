13.5 C
Iniziative di Salute Mentale e Vista a Duino Aurisina

Da StraNotizie
Il Lions Club Duino Aurisina, insieme al Centro Educativo Occupazionale (CEO) di Malchina e ad altre associazioni locali, organizza dal 3 al 13 ottobre una serie di attività per promuovere la salute visiva e mentale. Queste iniziative si collocano all’interno della Settimana Mondiale della Salute Mentale e della Giornata Mondiale della Vista, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla prevenzione e l’inclusione sociale.

Le attività programmate includono:

  1. Calendario Solidale “Cani e Amicizia”: Realizzato in collaborazione con la Sezione Cinofili della Polizia di Stato e il CEO di Malchina, questo calendario presenta dodici immagini che mostrano la relazione tra i giovani ospiti e i cani da soccorso. Il ricavato sarà destinato al Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, specializzato nell’addestramento e nelle donazioni gratuite di cani guida a persone non vedenti.

  2. Giornata Mondiale della Vista: Il 9 ottobre, il Lions Club offre screening visivi gratuiti presso alcuni centri ottici. L’iniziativa intende evidenziare l’importanza della prevenzione delle malattie oculari.

  3. Raccolta Occhiali Usati: Prosegue la raccolta di occhiali usati presso i centri ottici coinvolti. Questa iniziativa, attiva dal 1994, permette di recuperare e riciclare occhiali da vista per destinarli a persone in paesi in via di sviluppo.

Il progetto mira a promuovere la salute mentale, la prevenzione visiva e la solidarietà attraverso la donazione di occhiali. Il CEO di Malchina, che accoglie persone con disabilità, rappresenta un’importante risorsa per l’inclusione sociale nel Carso Giuliano.

