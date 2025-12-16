Iniziative di Natale sostenibili nel Regno Unito

In tutto il Regno Unito, gruppi di base stanno facendo la differenza per rendere il Natale più creativo, sostenibile e solidale per coloro che stanno lottando durante l’inverno. Questi progetti mostrano come l’azione locale possa creare un cambiamento significativo.

Un esempio è la campagna Warm Welcome, che coordina oltre 5.900 spazi gratuiti in tutto il Regno Unito, offrendo un luogo accogliente dove le persone possono stare al caldo e connettersi con gli altri. La campagna Library of Things, invece, consente ai membri di noleggiare oggetti per la casa, riducendo gli sprechi e i costi.

Inoltre, il progetto Just Helping raccoglie alberi di Natale usati e li ricicla, donando i proventi a cause benefiche locali. La charity KidsOut regala doni a bambini che vivono in rifugi dopo essere fuggiti da situazioni di abuso domestico. I Repair Cafè aiutano le persone a riparare oggetti rotti invece di gettarli via, riducendo così i rifiuti.

La charity National Energy Action distribuisce “pacchi di calore” a famiglie bisognose, contenenti coperte, riflettori per radiatori e altri oggetti utili per stare al caldo. La charity Social Bite sostiene le persone senzatetto con doni e pasti caldi durante il periodo natalizio. Infine, il gruppo Climate Action Stokesley and Villages promuove la sostenibilità e insegna tecniche di “eco-crafting” per ridurre gli sprechi e vivere in modo più ecologico.