Iniziativa ecologica a Trieste

Iniziativa ecologica a Trieste

L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha celebrato i giovani protagonisti di un’iniziativa dedicata all’ecologia a Trieste. L’evento si è svolto nell’intervallo della partita di basket tra Trieste e Cantù e ha visto la premiazione dei bambini che hanno partecipato al progetto di sostenibilità ecologica della Pallacanestro Trieste.

Secondo Scoccimarro, l’educazione ambientale rappresenta un investimento strategico per il futuro e deve partire dalle nuove generazioni. La collaborazione con la Pallacanestro Trieste riflette le linee di indirizzo della Giunta regionale, che considera lo sport non solo come competizione, ma anche come una palestra di vita che può formare i cittadini di domani. Lo sport, infatti, ha la capacità di coniugare i valori della disciplina atletica con il rispetto per l’ecosistema.

L’assessore ha sottolineato che il connubio tra sport e ambiente è una sintesi ideale che riflette la visione dell’Amministrazione regionale per la sostenibilità. La premiazione ha rappresentato un’occasione per celebrare i giovani protagonisti di questa iniziativa e per sottolineare l’importanza dell’educazione ambientale per il futuro.

