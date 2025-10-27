19.5 C
Roma
lunedì – 27 Ottobre 2025
Attualità

Iniziativa Eco-Police a Lanciano: legalità e sostenibilità unite

Da stranotizie
Iniziativa Eco-Police a Lanciano: legalità e sostenibilità unite

Un’iniziativa innovativa a Lanciano ha come obiettivo la sinergia tra sicurezza, ambiente e legalità. Ecolan, la Polizia Locale e l’Assessorato alla Transizione Ecologica lavorano insieme per promuovere una cultura del rispetto ambientale.

Durante la Fiera Progress, il Presidente di Ecolan, Massimo Ranieri, ha consegnato al Sindaco Filippo Paolini una Skoda Karoq 4×4, destinata alla Polizia Locale. Questo gesto simbolico sottolinea l’importanza di combinare sostenibilità, legalità e servizio pubblico. All’evento erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui la Presidente dell’Ente Fiera, Ombretta Mercurio, e rappresentanti dell’amministrazione locale.

La consegna dell’auto è parte del progetto “Eco-Police”, una iniziativa che mira a promuovere pratiche ambientalmente sostenibili tra i giovani e a incentivare una cittadinanza più attiva. Il nuovo contratto per l’igiene urbana, approvato nel corso dell’anno, ha già evidenziato un cambiamento significativo nella gestione dei rifiuti e nel decoro urbano. Con il rinnovo dell’affidamento a Ecolan, l’amministrazione comunale intende aumentare la sensibilizzazione collettiva e creare un laboratorio di educazione ambientale e civica.

Il Sindaco Paolini ha evidenziato l’importanza del lavoro della Polizia Locale per garantire maggiore sicurezza nel territorio, annunciando anche nuove assunzioni per rafforzare il corpo. L’alleanza tra Ecolan, il Comune e la Polizia Locale è un esempio di come sostenibilità e legalità possano coesistere, promuovendo un futuro migliore per Lanciano.

Articolo precedente
Occupazione e Retribuzioni in Veneto: Disparità da Affrontare
Articolo successivo
Tananai e Camihawke: gossip su un possibile fidanzamento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.