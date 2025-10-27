Iniziativa Eco-Police a Lanciano: legalità e sostenibilità unite

Un’iniziativa innovativa a Lanciano ha come obiettivo la sinergia tra sicurezza, ambiente e legalità. Ecolan, la Polizia Locale e l’Assessorato alla Transizione Ecologica lavorano insieme per promuovere una cultura del rispetto ambientale.

Durante la Fiera Progress, il Presidente di Ecolan, Massimo Ranieri, ha consegnato al Sindaco Filippo Paolini una Skoda Karoq 4×4, destinata alla Polizia Locale. Questo gesto simbolico sottolinea l’importanza di combinare sostenibilità, legalità e servizio pubblico. All’evento erano presenti diverse figure istituzionali, tra cui la Presidente dell’Ente Fiera, Ombretta Mercurio, e rappresentanti dell’amministrazione locale.

La consegna dell’auto è parte del progetto “Eco-Police”, una iniziativa che mira a promuovere pratiche ambientalmente sostenibili tra i giovani e a incentivare una cittadinanza più attiva. Il nuovo contratto per l’igiene urbana, approvato nel corso dell’anno, ha già evidenziato un cambiamento significativo nella gestione dei rifiuti e nel decoro urbano. Con il rinnovo dell’affidamento a Ecolan, l’amministrazione comunale intende aumentare la sensibilizzazione collettiva e creare un laboratorio di educazione ambientale e civica.

Il Sindaco Paolini ha evidenziato l’importanza del lavoro della Polizia Locale per garantire maggiore sicurezza nel territorio, annunciando anche nuove assunzioni per rafforzare il corpo. L’alleanza tra Ecolan, il Comune e la Polizia Locale è un esempio di come sostenibilità e legalità possano coesistere, promuovendo un futuro migliore per Lanciano.