Iniziativa didattica sui rifiuti elettronici in Italia

Gli alunni di classe quarta della scuola primaria Plesso Dante di San Giovanni Rotondo hanno partecipato a un’iniziativa didattica legata alla Settimana Europea dei rifiuti, in collaborazione con Legambiente e Tekra S.r.l. L’evento ha avuto come obiettivo l’educazione ambientale e la cittadinanza attiva, con un focus sulla corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è una campagna internazionale di comunicazione ambientale che promuove azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti. Le azioni attuate durante la settimana si concentrano sulla “piramide delle 3 R”: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. L’obiettivo è promuovere azioni per ridurre i rifiuti in tutta Europa e accrescere la consapevolezza su tematiche ambientali.

Durante l’incontro, il presidente di Legambiente e il responsabile di Tekra S.r.l. hanno spiegato ai bambini cosa sono i RAEE, perché non vanno gettati nei normali cassonetti e quali rischi ambientali comporta un loro errato smaltimento. I bambini hanno poi partecipato a una raccolta sul campo dei rifiuti elettronici, conferendoli nelle “Isole ecologiche RAEE” appositamente realizzate. La ditta Tekra S.r.l. ha provveduto al ritiro dei materiali accumulati, assicurando il loro corretto smaltimento.

L’iniziativa ha stimolato grande curiosità tra gli alunni, che hanno realizzato cartelloni dedicati alla raccolta dei RAEE e hanno proposto soluzioni per ridurre l’impatto dei rifiuti tecnologici. L’evento ha lasciato un messaggio chiaro: promuovere l’economia circolare per proteggere e trasformare i rifiuti in risorse per la vita. L’iniziativa ha riscontrato successo e ha portato alla decisione di lasciare in pianta stabile “L’isola ecologica” in ogni plesso scolastico per continuare a riciclare e riutilizzare i rifiuti.