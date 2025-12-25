10.6 C
Iniziativa di solidarietà a Catania

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani vuole richiamare l’attenzione sull’iniziativa “Catania PIU’ ATTIVA”, promossa da Santo Musumeci, che ha portato un messaggio di speranza e vicinanza nei reparti pediatrici del Policlinico di Catania e dell’Ospedale Garibaldi Nesima. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Amici in Moto e Sant’Agata Amica, ha trasformato i principi dei diritti umani in azioni concrete di prossimità e cura.

In contesti di sofferenza e fragilità, come quelli ospedalieri, gesti di solidarietà assumono un valore educativo profondo, ricordando che i diritti umani non sono enunciazioni astratte, ma pratiche quotidiane di responsabilità, empatia e riconoscimento dell’altro. La scuola è chiamata a svolgere un ruolo centrale in questo processo, offrendo esempi concreti di impegno civile e incidendo sul territorio.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita i docenti di ogni ordine e grado, il personale scolastico e le comunità educanti ad aderire attivamente alle iniziative promosse e sostenute dal Coordinamento, contribuendo alla costruzione di una rete educativa fondata sui valori della responsabilità sociale, della giustizia e della cura delle persone più vulnerabili. L’adesione rappresenta una scelta culturale e professionale, orientata a rendere la scuola protagonista di un cambiamento reale e duraturo.

Il Coordinamento esprime apprezzamento e riconoscenza a tutte le realtà associative coinvolte e auspica che esperienze come questa possano moltiplicarsi, diventando patrimonio condiviso di una comunità che riconosce nell’educazione ai diritti umani il fondamento di una società più giusta e solidale.

