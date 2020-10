Tommaso Paradiso regista: il cantautore ex Thegiornalisti è pronto a girare il suo primo film, realizzando il sogno di una vita.

C’è una nuova vita in arrivo per Tommaso Paradiso. Dopo aver lasciato poco più di un anno fa i Thegiornalisti e aver iniziato un percorso da solista, il cantautore romano è pronto a fare il suo debutto nel mondo del cinema. L’artista sta per iniziare le riprese del suo primo film. Intervistato nel programma Strada facendo, il cantautore ha svelato alcuni dettagli su questa nuova avventura, la realizzazione di un sogno per lui. Ecco le sue dichiarazioni.

Tommaso Paradiso pronto al debutto da regista

“Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno“, ha ammesso il cantautore romano, aggiungendo alcuni dettagli sulla trama: “Si tratta di una storia romantica, a tratti malinconica, e che a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d’amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia“.

Tommaso Paradiso

Grande appassionato di cinema, Paradiso ha partecipato nel corso dell’estate al film Sotto il sole di Riccione, diretto dagli YouNuts! e uscito direttamente su Netflix. Nell’occasione ha firmato alla colonna sonora e ha fatto anche un piccolo cameo.

Non solo cinema: in arrivo l’album di Tommaso Paradiso

Ovviamente l’ex Thegiornalisti resta però focalizzato anche sulla sua carriera da cantautore, al momento ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, che lo ha costretto a rinviare la pubblicazione del suo primo album al 2021. Anche i suoi primi concerti da solista nei palazzetti italiani sono slittati di un anno, ma la sua musica continua ad essere protagonista in radio grazie a singoli come Non avere paura, I nostri anni, Ma lo vuoi capire? e la tanto vituperata Ricordami, che ha diviso i fan. Di seguito il video ufficiale proprio di quest’ultimo singolo: