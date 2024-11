Iniziano i Black Days: Offerte Imperdibili del Black Friday

Inizia la promozione Black Days con il nuovo volantino di Esselunga, che offre sconti esclusivi in occasione del Black Friday. Gli sconti saranno disponibili dal 18 al 30 novembre e sono presentati in un volantino ricco di offerte nel settore dell’elettronica di consumo e della tecnologia.

Il volantino evidenzia tre prodotti in particolare: un televisore Samsung led della Serie 7 da 43 pollici a 279 euro, auricolari Bluetooth Music Hero Nubox a 9,90 euro e un microonde Samsung in offerta a 54,40 euro (invece di 99 euro). L’ampia selezione include smartphone dei principali marchi, televisori, auricolari, speaker, cuffie, smartwatch, tablet, stampanti e telecamere di sicurezza, tutti disponibili a prezzi scontati in occasione del Black Friday.

Esselunga ricorda che tutti i prodotti presenti nel volantino sono soggetti a disponibilità limitata, quindi è consigliabile controllare la disponibilità degli articoli desiderati prima di recarsi nel negozio scelto. Per avere una visione completa delle offerte, i clienti possono sfogliare il volantino Black Days.