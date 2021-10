Si parte: Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft, è disponibile dopo l’infinita sequela di versioni beta.

L’ambiente è completamente riprogettato sia dal punto di vista grafico e dell’usabilità sia da quello concettuale: come spiega in un post sul blog ufficiale Panos Panay, apprezzatissimo chief product officer di Redmond per Windows, è lo spazio giusto per “rafforzare le modalità produttive e ispirare la creatività”. L’aggiornamento è gratuito sui computer compatibili con Windows 10 (si può verificare con Pc Health Check app) e sulle nuove macchine con il sistema pre-installato, acquistabili in tutto il mondo.

Fra queste ci sono molte novità da Asus, Acer, Dell, Hp, Lenovo, Samsung e ovviamente dalla stessa Microsoft, con la famiglia Surface appena rinnovata, basti pensare al Laptop Studio. Sono l’Acer Aspire Vero, con la scocca e la tastiera di plastica riciclata, l’Asus ProArt Studiobook Pro 16 Oled, ideale per i software grafici più impegnativi, l’Hp Envy 34 All-in-One Desktop Pc, col display 5K o il Lenovo Yoga Slim 7 Carbon dove usare al massimo l’autenticazione biometrica di Windows Hello, già attivata sulla gran parte dei pc equipaggiati con Windows 10.

Start va al centro, arriva Widgets in stile smartphone

Design, dunque, con suoni, caratteri e icone rinnovati: lo storico pulsante Start che si sposta al centro insieme alla barra delle applicazioni ed è la scorciatoia per accedere a contenuti e applicazioni preferite. La continuità di lavoro garantita dalla suite cloud di Microsoft 365 e l’integrazione di Teams. Ancora: l’introduzione di Widgets, una sezione personalizzata e sostenuta dall’intelligenza artificiale per visualizzare contenuti su misura sul desktop, cui si accede scorrendo o cliccando da sinistra, un po’ come sugli smartphone, e dove si trovano le cose da fare, il meteo, le ultime notizie, il calendario e così via.

Le novità del Microsoft Store

Anche il Microsoft Store si rinnova: oltre alle app, raccolte in collezioni e sottoposte a un approfondito lavoro di cura e ottimizzazione, ci si potranno cercare tutti i contenuti che si desiderano. Arrivano oggi, fra le altre, anche le applicazioni Canva, Disney+, Zoom e il launcher per lo store di Epic Game (sì, è quello da cui scaricare Fortnite). Per il multitasking spuntano Snap Layouts (la divisione dello schermo in 3 colonne per organizzare meglio i contenuti) Groups e la possibilità di impostare desktop differenti e iper-personalizzati.

Inclusività, tablet e gaming

Quanto all’inclusività, Windows 11 offre una serie di soluzioni integrate (battezzate Narrator, Magnifier, Closed Captions e Windows Speech Recognition) che affrontano l’intero spettro delle disabilità fornendo suoni più informativi, temi con contrasto accentuato, zoom sul testo o assistente vocale per la digitazione. Ci sono novità anche per la digitazione vocale e nei layout di Windows 11 sui tablet. Inevitabile poi il grande spazio riservato al gaming: arrivano l’Auto Hdr (da attivare o disattivare in autonomia) e supporto per il DirectStorage, una funzionalità introdotta per la prima volta sulle console Xbox X ed S che riduce i tempi di caricamento e rende più dettagliati i giochi, ma se utilizzata con un hard disk allo stato solido e una Gpu con Api DirectX 12. Inoltre, grazie all’app Xbox è possibile giocare agli oltre 100 titoli presenti su Xbox Game Pass per Pc e fra ottobre e dicembre arriveranno sia su Game Pass per Pc sia su Game Pass Ultimate titolo come Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Apple

Come installare Windows 11

Ci sono diversi modi per installare Windows 11. Quello principale è attraverso Windows Update passando dal percorso Impostazioni, Aggiornamenti e Sicurezza e Windows Update: se il computer con Windows 10 è abbastanza recente, l’aggiornamento sarà senz’altro disponibile. Non avviatelo mai prima di avere fatto un backup o se siete nel pieno di una sessione lavorativa, potreste dover attendere un bel po’. Se da quelle parti non c’è nulla, meglio passare come detto dall’app Pc Health Check per capire se quello specifico modello è supportato e, se non lo è, per quale ragione.

In ogni caso, Microsoft ha messo le mani avanti: tutti i computer compatibili con l’aggiornamento vedranno l’opzione entro la metà del 2022. Potranno dunque volerci mesi. Chi vuole provare a saltare la fila può usare il nuovo Assistente Aggiornamento di Microsoft: se il computer è in regola, si avrà subito Windows 11 anche se su Update non ce n’è ancora traccia. Ci sono poi altre possibilità, che non ci sentiamo di raccomandare, per chi abbia nel tempo costruito un computer a sua misura, cambiando e sostituendo schede e altri componenti, attraverso il Windows 11 Installation Media Creation Tool oppure scaricando un file Iso con cui fare girare Windows 11 con una Virtual Machine sul proprio computer. In questi casi, tuttavia, non c’è alcuna certezza che quell’ambiente riceverà puntualmente aggiornamenti di sicurezza e di altro tipo.

Se nessuna di queste strade sembra possibile, si dovrà rimanere con Windows 10: Microsoft ha comumque garantito che continuerà ad aggiornarlo almeno fino al 14 ottobre 2025.