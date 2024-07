INIU Power Bank, 10000mAh Powerbank Ultra Sottile e Leggero con Ricarica Rapida, Caricatore Portatile per iPhone 15 14 13 12 Pro Max Mini Plus, Samsung, Huawei e iPad Pro, etc.

29,99€ - 19,99€

Descrizione prodotto

1 36% Più Sottile 2 15% Più Piccolo 3 28% Più Leggero

SOLO il 5% ha USB-C IN&OUT per alimentare

NOTE IMPORTANTI:

La capacità effettiva della power bank può variare a causa della conversione dell’energia (85-92%) e delle perdite di circuito (65-74%). *(Capacità nominale × 90% × 74%) / Capacità batteria del dispositivo ≈ Numero di ricariche.

Elimina l’Ansia da Potenza Bassa in Un Lampo Carica ad Alta Velocità 3A

La maggiore velocità di 3A consente di alimentare il tuo iPhone fino al 78% in 1 ora, superando notevolmente la carica di 2,1A del 36% nello stesso tempo.

Carica a 3 Dispositivi Ovunque

Grazie alle tre uscite da 3A, ora puoi alimentare velocemente 3 dispositivi insieme per rendere il tuo tempo ancora più ricco e divertente

1 Mostra il Tuo Stile! 2 Nero Neutro 3 Arancione Vivida 4 Blu Classico 5 Rosso Pastoso

1 Sostituzione di 3 Anni 2 Compagnia Aerea Approvato 3 Condividi la Potenza

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 13,21 x 6,86 x 1,27 cm; 198 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 aprile 2019

Produttore ‏ : ‎ INIU

ASIN ‏ : ‎ B07PNL5STG

Numero modello articolo ‏ : ‎ BI-B41

✅【Da INIU-il SAFE Fast Charge Pro】Sperimentate la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo. INIU utilizza solo materiali di altissima qualità, per cui è in grado di fornire una garanzia di 3 anni, leader del settore.

✅【Il più sottile 10000mAh del mercato】Il corpo più sottile da 0,5 pollici rompe il limite dei power bank da 10.000mAh. Alleggerisce le tasche degli amanti dei viaggi, ma è potente per un intero weekend di vacanza.

✅【Solo il 5% ha una porta USB-C IN&OUT】INIU è l’unico 5% dei power bank ad avere una porta USB-C IN&OUT. A differenza di altri che si ricaricano solo tramite la porta USB-C, INIU è in grado di ricaricare tutti i dispositivi con i cavi USB-C direttamente.

✅【3A Ricarica ad alta velocità】 La ricarica rapida di INIU alimenta l’iPhone fino al 78% in un’ora. L’AutoFit di INIU identifica e soddisfa la velocità ideale del dispositivo, caricando il doppio rispetto ai caricatori da 2,1A.

✅【15-Layer SAFE Charging】 L’esclusivo sistema SmartProtect a 15 livelli di INIU evita qualsiasi carica anomala all’inizio. Allontana il rischio di surriscaldamento e di danni alla batteria dai vostri dispositivi.

✅【Cosa ottieni】INIU Caricabatterie portatile da 10000mAh*1, cavo USB-A a USB-C da 0,3M/1ft*1, custodia da viaggio*1, manuale d’uso*1, garanzia di rimborso di 30 giorni, garanzia di 3 anni leader del settore INIU e supporto tecnico a vita.