INIU 45W Power Bank 20000mAh – Quick Charge USB C Portatile

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €36.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

INIU 45W Power Bank, 20000mAh Quick Charge Powerbank with Built-in USB C Cable, USB C In&Out PD3.0 QC4.0 Portable Charger for iPhone 17 16 15 14 13 Pro Max Mini Plus Samsung Huawei iPad Pro

INIU 45W Power Bank: Il Tuo Compagno di Viaggio Ideale

Scopri l’INU 45W Power Bank, un caricabatterie portatile da 20.000mAh progettato per soddisfare tutte le tue esigenze di ricarica. Grazie alla sua potenza di ricarica rapida, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia durante le tue giornate frenetiche.

Potenza di Ricarica Velocissima

Con un’uscita fino a 45W, questo power bank è compatibile con i protocolli di ricarica veloce PD e QC, permettendoti di ricaricare il tuo iPhone 17 fino al 70% in soli 25 minuti. Non è mai stato così semplice e veloce rimanere connessi!

Compattezza e Leggerezza

Grazie alla tecnologia della batteria TinyCell, l’INU Power Bank è ultra compatto e leggeri, senza compromettere la capacità. Questo significa che puoi portarlo ovunque senza sentire il peso.

Comodità al Passo con i Tempi

Mai più panico da cavi dimenticati: il power bank è dotato di un cavo USB-C integrato, sempre pronto all’uso.

Vantaggi Pratici:

Ricarica simultanea di 3 dispositivi: carica il tuo smartphone, tablet e altro ancora in un colpo solo.

Un’unica carica ti permette di alimentare il tuo iPhone 16 fino a 4 volte, perfetto per viaggi e avventure all’aperto.

Con l’INU 45W Power Bank, non solo avrai energia sempre a disposizione, ma potrai farlo con stile e comodità. Non aspettare: investi nel tuo comfort e resta connesso ovunque tu sia!