INHALER: il nuovo singolo “Your House” [Scopri il video]

Torna con un nuovo singolo la band di Dublino, gli INHALER. Il brano si intitola “Your House” ed è un inno rock anni ’70 caratterizzato da un potente ritornello. La canzone è stata registrata con il produttore Kid Harpoon e presenta i cori dell’House Gospel Choir. Il frontman del gruppo, Elijah Hewson, esprime l’ambizione della band di creare musica iconica, specialmente in tempi di caos. “Your House” esplora il tema del sentirsi legati a qualcuno o qualcosa di dannoso, con versi blasé che contrastano con un ritornello spirituale.

Dall’inizio della loro carriera nel 2018, INHALER è emersa come una delle band di musica rock più promettenti, ottenendo significativi successi commerciali nelle classifiche. Hanno superato i 500 milioni di streaming, e il loro album di debutto “It Won’t Always Be Like This” ha conquistato il primo posto nel Regno Unito e in Irlanda. Il loro secondo album, “Cuts & Bruises”, uscito nel 2023, ha raggiunto la vetta delle classifiche irlandesi e il secondo posto nel Regno Unito.

Per mantenere questo slancio, Elijah Hewson, insieme ai compagni della band e amici d’infanzia Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson, ha vissuto un periodo frenetico di tour mondiali, supportando artisti come Arctic Monkeys, Pearl Jam, Harry Styles e Kings of Leon. Hanno anche tenuto concerti da headliner, incluso un sold-out alla 3Arena di Dublino, il loro spettacolo più grande fino ad ora.

All’inizio del 2023, la band ha avviato la lavorazione del loro terzo album, spinta dall’intento di superare i propri limiti e uscire dalla loro comfort zone. L’ascolto di una varietà di generi musicali durante il processo di scrittura, che spazia dalla techno a Nick Cave, ha ispirato la band a esplorare suoni più ampi e senza tempo, arricchendo il nuovo disco. Inoltre, la registrazione a Londra insieme al produttore Kid Harpoon ha dato loro l’opportunità di avere maggiore controllo creativo.

