Ingross Levante rischia il fallimento

Un piano di concordato preventivo della società Ingross Levante, che gestisce il marchio Migro, è stato messo in discussione dalla Cassazione a causa di un’omologazione senza una valutazione adeguata delle riserve dell’Agenzia delle Entrate. La società, che cerca di liberarsi da quasi 400 milioni di debiti, ora potrebbe dover ripartire quasi da zero a causa di un’accusa di bancarotta.

La Procura generale di Bari e l’Agenzia delle Entrate avevano chiesto l’annullamento del decreto di omologazione del concordato pronunciato dal Tribunale di Trani. La Procura di Trani aveva già chiesto il fallimento della Ingross a seguito del rigetto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Le indagini penali hanno ipotizzato una bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale nei confronti di amministratori e collegio sindacale.

La società avrebbe sbaragliato il mercato attraverso il mancato pagamento delle imposte per offrire servizi a prezzi concorrenziali. Gli indagati sono il legale rappresentante Oronzo Amato, i sindaci Vincenzo Vendola, Giuseppe Longo e Michele De Chirico, e l’attestatore Sebastiano Zingaro. Amato è anche accusato di altri reati fallimentari, come la simulazione di crediti inesistenti e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

I due aspetti sono collegati perché Ingross ha maturato 340 milioni di debiti nei confronti dell’erario dal 2015 al 2020. L’Agenzia delle Entrate si è opposta a ogni ipotesi che degradasse i crediti dello Stato. La Cassazione ha rilevato una violazione dell’iter procedimentale previsto dalla legge e ha annullato il decreto di omologazione. La Corte d’appello di Bari dovrà pronunciarsi da capo sul merito.

La società fa notare che il concordato è regolarmente in esecuzione e ha già portato circa 32 milioni di euro nelle casse dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la situazione di incertezza penalizza soprattutto i circa 300 dipendenti dei 12 punti vendita all’ingrosso “Migro” e delle quattro piattaforme logistiche. Il fatturato della società è sceso del 30% rispetto al 2020 nonostante il piano di concordato ipotizzasse una costante crescita delle vendite.