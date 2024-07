Ingrid Andress distrugge l’inno americano: “Scusatemi, ero ubriaca”

Pensavate che fosse Fergie a detenere il non gratificante record di peggior interpretazione dell’inno nazionale statunitense? E invece ieri l’ex cantante dei Black Eyed Peas ha passato il testimone ad una sua collega. Qualcuno è riuscito a fare peggio di quello che ha combinato Fergie nel 2018 all’NBA All-Star Game. Lunedì pomeriggio Ingrid Andress ha “cantato” The Star Spangled Banner 2024 MLB Home Run Derby e da subito tutti hanno capito che qualcosa non andava. L’artista ha iniziato a stonare, dal pubblico si sono sentiti i primi fischi e i giocatori in campo hanno cominciato a guardarsi in maniera strana.

Ovviamente la cantante è stata duramente criticata e derisa sui social: “Fergie starà festeggiando, adesso non è più sua la performance peggiore dell’inno”. “Qualcuno aiuti questa ragazza, non credo stia troppo bene”. “Sembro io quando ho bevuto troppo e credo di poter cantare i pezzi di Celine Dion”. “Sono in forte imbarazzo io per lei”. “Fergie sta stappando il suo miglior champagne”. “Ci vuole atkento per non azzeccare nemmeno una nota”. “Credo che ci siano dei problemi e non voglio infierire“.

In realtà andrebbe menzionata anche quella di Conan Gray tra le peggiori esibizioni di sempre di The Star Spangled Banner.

La interpretación de Ingrid Andress del himno nacional de USA en el Home Run Derby es quizás la peor en la historia de cualquier evento… Y mira que es difícil decir eso con el antecedente de Fergie en el All-Star Game de la NBA. pic.twitter.com/XGC0kFoLub — Miguel Rapetti (@MiguelRapetti) July 16, 2024

fergie and her therapist this morning after the ingrid andress anthem pic.twitter.com/t3SjRB3bLL — mike taddow (@MikeTaddow) July 16, 2024

Ingrid Andress ammette: “Ero ubriaca, scusatemi”.

A poche ore dal disastro Ingrid Andress ha rotto il silenzio sui social e dal suo profilo Instagram ha chiesto scusa a tutti. La ragazza ha dichiarato di aver bevuto prima dell’esibizione ed ha anche aggiunto che entrerà in una clinica per i suoi problemi con l’alcol.

“Io non sono qui per raccontarvi delle bugie, in effetti ero ubriaca ieri sera. Oggi mi ricovererò in una struttura per ottenere l’aiuto di cui ho bisogno in questo periodo. Non ero in me ieri sera. Quindi chiedo scusa alla MLB, a tutti i fan e a questo paese che amo così tanto per quella interpretazione dell’inno. Vi farò sapere com’è la riabilitazione, ho sentito che è molto divertente”.