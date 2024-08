“Ingresso Vip a settembre” Amici, è pronto ad entrare nella scuola un figlio d’arte: i genitori sono famosissimi

La nuova edizione di Amici è alle porte, in quanto manca davvero poco alla formazione di quella che sarà la nuova classe di talenti. Si vocifera che tra i nuovi allievi entrerà anche un figlio d’arte in quanto i suoi genitori sono tremendamente famosi.

Logo di Amici

Ecco che cosa abbiamo scoperto a tal proposito.

Amici 24: i figli d’arte tentano il colpaccio

Manca sempre meno a Settembre e questo significa che tra qualche settimana potremo assistere a quella che sarà la formazione della nuova classe di Amici 24. Come ogni anno sono davvero tantissimi i ragazzi che tenteranno il tutto per tutto per accedere al programma di punta di Canale 5.

D’Art

Se una volta la trasmissione era rivolta ai giovani che non riuscivano a farsi strada nel settore del canto e del ballo, ora i casting non fanno discriminazioni. Proprio per questa ragione anche i figli d’arte possono tentare di approdare nel programma di Maria De Filippi ottenendo un successo in maniera autonoma rispetto alla carriera dei genitori.

Un chiaro esempio è fornito da Angelina Mango, figlia di Pino Mango e Laura Valente, la quale è diventata una vera e propria stella della musica. Discorso analogo per LDA, ovvero Luca D’Alessio, figlio del cantante napoletano e perfino per Holden, nato dall’amore fra Paolo Carta e la sua ex moglie.

Nuovo ingresso vip nella classe del talent show più amato di sempre.

Il portale ‘Mondo.tv24′ avrebbe rivelato un’importantissima affermazione in merito a quella che sarà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Pare infatti che tra i tanti candidati al banco sia presente anche un vero e proprio figlio d’arte. I genitori del diretto interessato sarebbero davvero famosi, in quanto la madre è una bravissima attrice mentre il padre è un cantante di successo.

Raf e Gabriella Labate

Uno dei prossimi allievi di amici potrebbe quindi essere Samuele Riefoli, il cui nome d’arte è proprio D’Art. Non tutti sanno che questo giovane ragazzo è nato dall’amore tra il cantautore Raf e la moglie Gabriella Labate, nota showgirl.

Sicuramente il ragazzo vuole tentare la strada di Amici proprio per ottenere il successo senza appoggiarsi alla carriera dei suoi genitori. Per scoprire se sarà uno degli allievi del fortunato programma non possiamo far altro che attendere con ansia Settembre.