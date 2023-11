Ingresso di Perla al GF, Mirko ne parla in diretta: “Come reagirò, cosa farò”

Stasera al Grande Fratello ci sarà l’ingresso di Perla Vatiero e poco fa Massimiliano Varrese ne ha parlato. L’attore ha previsto il possibile arrivo della ex di Mirko Brunetti e ha condiviso la sua previsione con il diretto interessato e con Ciro Petrone.

“Secondo me entra qualcuno! E ho un’idea. Adesso che ti sei riappacificato potrebbe arrivata una spacificatrice. Ti immagini che ti fanno credere che c’è Greta e poi ti trovi Perla! Non è da sottovalutare. Penso che potrebbe davvero succedere. Sarà davvero tosta. Te la ritrovi qui e con i giorni ti avvicini e ti ci confidi. Magari vi confrontate anche su cose passate. Che poi potrebbero mandarvi anche in tugurio insieme”.

Ciro ha detto chiaramente che sarebbe un colpo di scena interessante: “Dovrebbe entrare, secondo me per il gioco sarebbe una bella cosa e una dinamica interessante. Dentro e fuori poi succede un casino. E poi si riallaccia tutto. Comunque a livello televisivo è un ingresso molto forte“.

🔴 Stasera al #GrandeFratello:

– Sorpresa a Giampiero Mughini, gli faranno incontrare i suoi cani;

– Mirko e Perla avranno un nuovo confronto che sfocerà in altro (il suo ingresso?);

– Nuova eliminazione e nomination. — TV Italiana (@TV_Italiana) November 13, 2023

Mirko e la reazione all’ingresso di Perla Vatiero.

Brunetti non è sembrato così dispiaciuto di un eventuale entrata di Perla nella casa del Grande Fratello: “Oddio ti immagini succede davvero? Sarebbe tosta perché c’ho convissuto 5 anni e sarebbe una cosa strana. Per il gioco sarebbe figo, per gli altri, per me un po’ meno. Però oh, tanto, se deve scrivere ogni settimana a sto punto tanto vale averla qui dentro insieme a me e voi. Pensate Greta come la prenderebbe, non proprio benissimo. Poi da fuori vedi cose. Sai, qui dentro ti interfacci, anche perché sarebbe la persona che conosco meglio di tutti. Cosa farò? I confronti sul passato penso arriveranno e saranno normali. Io e le in tugurio da soli? Mamma mia ci manca questa. Però ripeto che sarebbe inevitabile averci un rapporto. Io con questa ragazza ci sono stato insieme per molto tempo. Se si invaghisce di un altro? Potrebbe succedere anche questa situazione“.