Ingoia una batteria, bimba di 18 mesi ricoverata in rianimazione a Catania

Una bambina di 18 mesi è attualmente ricoverata in grave condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. Inizialmente si pensava che avesse ingerito una monetina, ma si è poi scoperto che aveva ingerito una batteria a bottone. Questa ha rilasciato acidi corrosivi nell’organismo, causando una grave fistola e seri danni al tratto gastrointestinale. La notizia è stata diffusa dall’emittente televisiva siciliana Rei Tv.

La piccola è stata trasferita dal pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro, dove era stata portata inizialmente, al Garibaldi-Nesima, dove i medici hanno eseguito un intervento chirurgico delicato nel reparto di Gastroenterologia. Durante l’operazione, che è durata tre ore, i medici sono riusciti a estrarre la batteria attraverso un intervento in endoscopia. Tuttavia, a causa della gravità della situazione e dei danni causati dagli acidi della batteria, gli organi interni sono stati seriamente compromessi. Pertanto, è stato necessario un ricovero in rianimazione per monitorare attentamente le condizioni della bambina.

La situazione della piccola resta critica e i medici stanno facendo il possibile per garantire le migliori cure e assistenza. Gli eventi hanno suscitato grande preoccupazione e attenzione, evidenziando la pericolosità degli oggetti di uso quotidiano come le batterie a bottone, particolarmente rischiose per i bambini.