Inghilterra, Thomas Tuchel nuovo commissario tecnico dal 2025

Thomas Tuchel è stato nominato nuovo allenatore della nazionale maggiore inglese, assistito dall’allenatore Anthony Barry. La Federazione Inglese di Calcio (FA) ha annunciato la nomina dopo un lungo processo di selezione che è iniziato a luglio, in seguito alla finale di Euro 2024. Tuchel, noto per i suoi successi con il Chelsea, dove ha vinto la Champions League e il Mondiale per club, ha un’esperienza significativa anche in Germania e Francia, avendo ottenuto diversi titoli nazionali. Nel 2021, è stato riconosciuto allenatore dell’anno da UEFA e FIFA per il suo lavoro in Inghilterra.

Il processo di selezione, condotto dal CEO della FA Mark Bullingham e dal direttore tecnico maschile John McDermott, ha visto Tuchel come la scelta preferita tra vari candidati. L’accordo con Tuchel è stato firmato l’8 ottobre, e l’annuncio è stato posticipato per non distogliere l’attenzione durante un recente ritiro internazionale. Tuchel e Barry inizieranno ufficialmente il 1° gennaio 2025, in preparazione per le qualificazioni al Mondiale FIFA del 2026, che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Tuchel ha un curriculum impressionante, avendo vinto titoli di campionato con Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, e il suo primo trofeo importante nel 2017 con il Borussia Dortmund, quando ha conquistato la Coppa di Germania. Barry, di Liverpool e titolare di una licenza UEFA Pro, ha una vasta esperienza internazionale, avendo collaborato con le nazionali del Belgio e del Portogallo. La coppia porterà con sé un piccolo staff di supporto presso St. George’s Park.

Nel frattempo, l’allenatore ad interim Lee Carsley continuerà a dirigere la nazionale fino alla fine della fase a gironi della UEFA Nations League, dopo di che si occuperà della squadra Under 21, campione in carica.

Bullingham ha espresso entusiasmo per la nomina di Tuchel e Barry, sottolineando che l’obiettivo del nuovo team di allenatori è vincere un torneo importante, con un focus particolare sulla Coppa del Mondo 2026. Tuchel ha dichiarato di essere orgoglioso di guidare l’Inghilterra e che sarà privilegiato lavorare con il talentuoso gruppo di giocatori. Barry ha aggiunto che lavorare con la nazionale è il massimo per ogni allenatore inglese, evidenziando l’importanza di St. George’s Park e la potenzialità della squadra.