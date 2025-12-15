9.3 C
Inghilterra: tecnologia per tifosi non vedenti

Due campi da cricket hanno superato le barriere per le persone con disabilità grazie al lancio di una tecnologia che si rivolge ai tifosi non vedenti e ipovedenti. All’Edgbaston Stadium di Birmingham, in Inghilterra, nove appassionati di cricket hanno partecipato a un trial mondiale di tecnologia assistiva di GiveVision.
Il headset, simile a un dispositivo di realtà virtuale, trasmette in tempo reale e in dettaglio le immagini delle partite di cricket direttamente alla parte funzionante della retina dell’utente.
Secondo Thomas Cunningham Smith, responsabile della sicurezza e della compliance di Edgbaston, “aiutare i tifosi di cricket con disabilità visiva a sentirsi più inclusi e a sperimentare l’atmosfera di una partita in diretta per la prima volta è stato veramente toccante”.

Nel frattempo, gli scienziati hanno annunciato di aver aiutato le persone non vedenti a leggere nuovamente grazie a un innovativo impianto oculare.
Un microchip è stato inserito sotto le retine di 38 persone con degenerazione maculare legata all’età, la principale causa di cecità per le persone over 50.
Il microchip è stato abbinato a un paio di occhiali con videocamera che trasmettevano le immagini al cervello come segnale elettronico.
Per l’84% dei partecipanti, la tecnologia ha funzionato, permettendo loro di leggere nuovamente.
Nel campo degli sport, gli stadi continuano a innovare per migliorare l’esperienza per i tifosi non vedenti e ipovedenti.
Lord’s a Londra, “la casa del cricket”, è diventato il primo impianto sportivo al mondo ad essere dotato di un sistema di navigazione personale per tifosi non vedenti, ipovedenti e disabili.
L’impianto ha collaborato con Waymap, pionieri della navigazione indoor, per creare istruzioni audio e on-screen passo dopo passo che guidano i visitatori ai loro posti, ai servizi e alle uscite attraverso un’app sul loro telefono.
Waymap pianifica di estendere questa innovazione ad altri impianti sportivi, tra cui Wembley.

