Inghilterra: rinascita della natura

Un sito di riwilding inglese ha registrato un aumento del 900% nel numero di uccelli che si riproducono in soli 20 anni, offrendo speranza per la fauna in pericolo.

Un esame ecologico ventennale della tenuta di riwilding di Knepp, di 3.500 acri, nel Sussex, indica “una ripresa drammatica della fauna selvatica”, rivelando come il numero di farfalle sia raddoppiato in alcune aree, mentre le libellule e le damigelle sono aumentate di quasi il 900%.

La trasformazione di Knepp da un’azienda agricola non redditizia in un hotspot di biodiversità è stata delineata nel libro di successo di Isabella Tree Wilding.

Secondo Fleur Dobner, un’ecologa di Knepp, “siamo passati da un paesaggio monoculturale a una ricca miscela di parco, arbusti, siepi, radure e prati”.

Knepp è diventata un santuario per uccelli in pericolo, come tortore e usignoli, il cui numero è aumentato rispettivamente del 600% e del 511% mentre diminuivano altrove.

Isabella Tree afferma che “il miglioramento della biodiversità mostra quanto la terra possa sostenere la vita” e che “dovremmo essere molto più ambiziosi per le nostre riserve naturali e progetti di riwilding”.