Chelsea chiude quarto, il Tottenham di Mou in Europa League

– Manchester United e Chelsea in Champions League, Leicester in Europa League insieme al Tottenham. Sono questi i verdetti dell’ultima infuocata giornata di Premier League, in cui si è delineata la classifica finale del campionato inglese, e non sono mancate le sorprese. Le Foxies hanno perso 2-0 lo scontro diretto contro i Red Devils: decisivo il rigore trasformato da Bruno Fernandes al 26′ della ripresa e la rete a tempo scaduto di Lingard. Così lo United riesce a non vanificare la lunga rimonta del girone di ritorno e si conferma anche al terzo posto. Il Leicester, invece, dopo un’intera stagione vissuta nei piani alti della classifica, ha perso brillantezza dopo il lockdown e chiude al quinto posto tra mille rimpianti.

In quarta posizione si piazza invece il Chelsea, al quale occorreva battere il Wolverhampton per centrare l’obiettivo minimo di questo campionato. I blues di Lampard piegano gli ospiti con due reti arrivate nel maxi recupero del primo tempo, siglate da Mount su punizione e Giroud in contropiede. Questa sconfitta costa carissimo ai ragazzi di Nuno Espirito Santo, scavalcati al sesto posto dal Tottenham di Mourinho, che può permettersi di pareggiare in casa del Crystal Palace – Schlupp in avvio ripresa replica al vantaggio di Kane – per conquistare la qualificazione alla prossima Europa League in virtù del risultato di Stamford Bridge. I Wolves si ritrovano così al settimo posto che al momento non garantisce loro l’Europa: per il pass dovranno sperare nella vittoria proprio del Chelsea in finale di FA Cup contro l’Arsenal.

Watford e Bournemouth retrocedono, salvo l’Aston Villa

I Gunners, intanto, si preparano all’ultimo match stagionale battendo per 3-2 il Watford, risultato che costa agli Hornets la retrocessione in Championship. La lotta per la salvezza riguardava tre squadre per un solo posto disponibile e a spuntarla è l’Aston Villa, che pareggia per 1-1 – botta e risposta a pochi minuti dal termine – sul campo del West Ham già salvo e chiude a quota 35. Non bastano 34 punti al Watford, ko per 3-2 in casa dell’Arsenal (avanti 3-0, con doppietta di Aubameyang e gol di Tierney, prima del ritorno, tardivo, del club della famiglia Pozzo), e al Bournemouth, che senza il destino nelle proprie mani compie il proprio dovere vincendo sul campo dell’Everton di Carlo Ancelotti per 3-1 (di Moise Kean al 41′ del primo tempo la rete del momentaneo 1-1), ma deve salutare comunque la massima serie.

Liverpool centra il 32° successo, City a valanga

La stagione da incorniciare del Liverpool, campione d’Inghilterra a trent’anni di distanza dall’ultima volta, si chiude con l’ennesima vittoria (la numero 32 in 38 partite) in casa del Newcastle con un 3-1 arrivato in rimonta. Ai Reds risponde il Manchester City, che infligge un netto 5-0 al Norwich già retrocesso da tempo e chiude bene una stagione al di sotto delle aspettative dentro ai confini nazionali. Nelle sfide tra squadre senza obiettivi di classifica da raggiungere, vittoria per il Southampton per 3-1 contro lo Sheffield United e blitz in trasferta del Brighton in casa del Burnley.