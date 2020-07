Premier

City travolgente a Brighton: Sterling fa tripletta

– Per la prima volta dal gennaio del 2019, il Liverpool non ha vinto una partita di campionato giocata in casa. L’impresa di non perdere ad Anfield è riuscita al Burnley, una delle sorprese più piacevoli della stagione (agganciato l’Arsenal all’ottavo posto), che nel trentacinquesimo turno diLeague ha pareggiato per 1-1, rimediando al gol dei Reds, ottenuto di testa da Robertson al 34′ su assist di Fabinho, con il ‘centro’ di Jay Rodriguez al 69′. Lo stesso Rodriguez e Gudmundsson hanno poi sprecato delle occasioni che avrebbero potuto dare agli ospiti una clamorosa vittoria. Così la striscia di vittorie interne consecutive del Liverpool si ferma a quota 24. Quanto al record di punti (i 100 del Manchester City di due stagioni fa), ora per batterlo la squadra di Klopp, a quota 93, nei rimanenti tre turni di campionato dovrà ottenere altrettante vittorie. “Abbiamo lasciato aperta la porta ai nostri avversari – il commento del tecnico tedesco, che con il titolo già in cassaforte ha dato spazio ad un paio di seconde linee – ma il Burnley è sempre stato in partita. Non mi è piaciuto l’approccio dell’arbitro, che ha sempre permesso il gioco molto fisico di nostri rivali”.

Sono ora 21 i punti di vantaggio del Liverpool (93) sul Manchester City (72), che in serata ha travolto a domicilio per 5-0 il Brighton. Tutto facile per gli uomini di Pep Guardiola, già certi della seconda piazza, che sbloccano il risultato al 21′ con Sterling e raddoppiano prima dell’intervallo con Gabriel Jesus. Quindi nella ripresa altre due marcature di Sterling (53′ e 81′) a firmare la tripletta personale, con il poker realizzato da Bernardo Silva al 56′. I padroni di casa restano fermi a 36 punti per una salvezza ancora da conquistare aritmeticamente.

Sheffield stende Chelsea, frenata per la Champions

Il Chelsea frena la sua corsa verso la Champions subendo un pesante 3-0 a Sheffield, mentre i padroni di casa rilanciano le loro speranze di qualificazione all’Europa League. La squadra di Frank Lampard, alla seconda sconfitta nelle ultima quattro gare, resta terza in classifica ma rischia di sfilare al quinto posto in caso di vittorie del Leicester sul Bournemouth e del Manchester United sul Southampton, mentre la matricola terribile scavalca il Wolverhampton al sesto posto almeno per una notte. Nella sfida del “Bramall Lane” McGoldrick e McBurnie indirizzano il match con le reti nel primo tempo, poi i Blues provano a reagire nella ripresa ma ancora McGoldrick chiude i conti con la doppietta personale per una sconfitta che potrebbe costar caro ai Blues in chiave Champions League. Il Chelsea spera comunque che lunedì il Tas di Losanna confermi la sentenza Uefa che ha bandito per due anni il Manchester City dalle coppe europee. In tal caso, anche il quinto posto garantirebbe un pass per la Champions, ma la prestazione odierna con i consueti sbandamenti difensivi non può non preoccupare.

Norwich ko in casa: retrocede in Championship

Il Norwich è la prima squadra retrocessa della Premier League 2019/2020. Per i ‘canarini’ la certezza matematica della caduta in ‘Championship’ è arrivata dopo la sconfitta in casa, per 0-4, con il West Ham di uno scatenato Michail Antonio, autore di un poker di reti, un successo che è una boccata d’ossigeno per gli ospiti, più vicini all’obiettivo salvezza. Ora il Norwich ha 13 punti di distacco dalla zona salvezza a quattro giornate dalla fine del campionato, e ciò significa retrocessione certa. I gialloverdi si confermano quindi autentica ‘squadra ascensore’ del campionato inglese, con la quinta retrocessione (questa volta da squadra neopromossa) dal 1995 a oggi: prima del 2020 era già successo nel 1995, 2005, 2014 e 2016. Unica nota positiva della stagione del Norwich resta la vittoria per 3-2 sul Manchester City del 14 settembre 2019. Torna il sereno anche in casa Watford grazie al 2-1 in rimonta sul Newcastle: due rigori di Deeney permettono ai ragazzi di Pearson di issarsi sul +6 dal terzultimo posto del Bournemouth, condannato a far risultato domenica contro il Leicester.